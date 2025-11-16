Nuova raffica di incidenti, a Valdilana una persona in ospedale

Raffica di sinistri stradali nella giornata di ieri, 15 novembre, sulle strade del Biellese. In un caso una persona è finita al Pronto Soccorso per le cure del caso. È successo intorno alle 18 a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, dove si è verificato uno scontro tra due auto condotte da un 18enne e da una donna di 58 anni. Proprio quest'ultima è stata assistita dal personale sanitario del 118 e accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Alle 9, invece, a Sandigliano, un uomo di 76 anni è rimasto indenne in un incidente autonomo, avvenuto a Sandigliano. Stando alle prime ricostruzioni, il pensionato avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe impattato contro lo spartitraffico. A Occhieppo Inferiore i Carabinieri sono intervenuti per un sinistro tra due veicoli senza gravi conseguenze. La causa sarebbe da attribuire ad un errore in fase di manovra da parte di uno dei conducenti.

Infine, a Sostegno, nel primo pomeriggio, altro incidente autonomo ma il 22enne alla guida, residente in Valsesia, non ha necessitato di cure mediche.