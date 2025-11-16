Il ricordo di un vecchio incidente riaccende la tensione, animi accesi e minacce a Valdilana

Una lite dai toni accesi sarebbe ben presto degenerata in una collutazione con minacce tra più persone. La causa dell'alterco sarebbe da attribuire ad un vecchio sinistro stradale, avvenuto alcuni anni prima, che avrebbe visto coinvolti i presenti.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella giornata di ieri, 15 novembre, nel comune di Valdilana. Sul posto sono intervenuti velocemente i militari dell'Arma per riportare alla calma gli animi dei soggetti, tutti di origine straniera. Gli stessi sono stati poi informati delle rispettive facoltà di legge.