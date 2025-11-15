ACF Biellese attesa da una trasferta insidiosa: domenica sfida Garino

Trasferta dal sapore insidioso per l’ACF Biellese, attesa domani domenica 16 novembre sul campo del Garino a Vinovo per l’ottava giornata di campionato. Un appuntamento importante dove la squadra sarà chiamata a difendere il primato in classifica e a confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane.
Il Garino si presenta come un avversario solido ed esperto: una squadra costruita con equilibrio, capace di ottenere risultati sempre di misura, sia in vittoria che in sconfitta. Una formazione che concede poco e che rende ogni gara combattuta fino all’ultimo minuto.
Per l'ACF Biellese si tratta di un test alla propria portata, ma che richiederà attenzione, lucidità e carattere per mantenere la vetta del campionato e rafforzare ulteriormente la consapevolezza nei propri mezzi.
Il calcio d’inizio è fissato per le 14.30.