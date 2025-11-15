Biellese in cammino contro la violenza di genere: oggi “Passi in Comune” FOTO

È in pieno svolgimento la manifestazione “Passi in Comune contro la violenza”, l’iniziativa che oggi, sabato 15 novembre 2025, unisce i Comuni di Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Cossato in una lunga camminata simbolica per dire “no” alla violenza sulle donne. La giornata è promossa nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed è inserita nel calendario del tavolo “Una città per le donne”, coordinato dalla Consigliera di Parità provinciale.

La manifestazione, partita questa mattina alle 9.00 da Massazza, sta attraversando uno dopo l’altro i territori comunali, alternando cammino, letture e momenti di riflessione. Dopo gli appuntamenti delle prime ore del mattino – Massazza alle 9.00, Verrone alle 10.00 e Benna alle 10.30 – il gruppo ha raggiunto Candelo, dove alle 11.00 era previsto il ritrovo al Centro “Le Rosminiane”.

Alle 12.00 è in corso il momento di letture e testimonianze davanti alla panchina rossa di via Santa Maria 88, simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Nel pomeriggio la camminata proseguirà verso Cossato:

Ore 15:30 – ritrovo in piazza Tempia;

Ore 16:30 – chiusura della manifestazione presso la panchina rossa nei giardini del centro.

La partecipazione è libera e aperta a tutti, con la possibilità di unirsi anche solo a una parte del percorso. Gli organizzatori invitano i cittadini a portare con sé un elemento rosso, colore scelto a livello internazionale per ricordare le vittime e sostenere la prevenzione della violenza di genere.

«Con questa camminata vogliamo ribadire che il rispetto, l’ascolto e la solidarietà devono essere valori quotidiani e condivisi – dichiarano congiuntamente i Comuni promotori –. Il fatto che cinque Amministrazioni abbiano scelto di unire le proprie forze in un’unica iniziativa è un segnale importante di coesione e responsabilità collettiva. Solo facendo rete tra istituzioni, associazioni e cittadini possiamo costruire una comunità capace di prevenire la violenza e di promuovere una cultura del rispetto e della parità».