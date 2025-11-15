Lessona, scontro fra auto e bici: ciclista in ospedale

Si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 novembre, un incidente stradale a Lessona che ha visto coinvolti un’auto e una bicicletta. Intorno alle 17:00, i Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, una donna del ‘61, alla guida di un’autovettura, e un ciclista dell’88 si sarebbero urtati durante la marcia. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti. Le prime informazioni indicano che avrebbe riportato una contusione.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.