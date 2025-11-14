Meet the writer, si presenta la nuova edizione

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del Bando Eventi e alla collaborazione dei comuni di Cossato, Candelo, Valdengo e Vigliano Biellese anche quest’anno scolastico si rinnova l’appuntamento con il progetto Meet the writer, il ciclo di incontri con scrittrici e scrittori organizzati dalla Biblioteca del Liceo del Cossatese e Vallestrona.

Oltre ai partner storici del progetto – Biblioteca civica e Informagiovani di Cossato, ANPI sezione di Cossato, Università Popolare di Biella e Scuola di musica Sonoria – in questa quarta edizione si sono uniti: il consorzio “Il filo da tessere” e di Cascina Oremo, l’associazione “Amici della Biblioteca di Biella” e le biblioteche civiche dei comuni di Candelo, Valdengo e Vigliano Biellese.

“In tour” perché, rispetto allo scorso anno, per rafforzare le collaborazioni tra la scuola e la realtà delle biblioteche civiche e per ampliare il bacino d’utenza del pubblico partecipante, si è scelto di svolgere una parte degli incontri distribuendoli sul territorio, negli spazi messi a disposizione dai comuni partner:

- Sala Eventi “Giuliana Pizzaguerra” del comune di Cossato;

- Sala Affeschi c/o il Centro culturale “Le Rosminiane” del comune di Candelo;

- Auditorium del comune di Valdengo;

- Biblioteca civica “Aldo Sola” del comune di Vigliano Biellese.

Il format resta invariato: a condurre le interviste saranno le studentesse e gli studenti del Liceo del Cossatese, che forti di una formazione specifica realizzata con giornalisti ed esperti di settore, accompagneranno il pubblico alla scoperta dei libri e degli autori. Tematiche di grande interesse e attualità, in una quarta edizione ricca di appuntamenti: fatti storici, emancipazione femminile, crescita personale, ricerca della verità saranno il filo conduttore tra gli eventi. I

l calendario degli incontri si svilupperà tra la fine di novembre 2025 e la fine di marzo 2026, per un totale di 7 ospiti. Come sempre gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio alle 16 e saranno aperti al pubblico. L’ingresso è gratuito, ma invitiamo tutti a prenotare il proprio posto a sedere mediante la piattaforma Eventbrite.