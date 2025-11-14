 / Basso Biellese

Basso Biellese | 14 novembre 2025, 08:40

Giornata di festa a Viverone, si celebrano i nonni e gli anniversari di matrimonio

Giornata di festa a Viverone, si celebrano i nonni e gli anniversari di matrimonio (foto di repertorio)

Giornata di festa a Viverone. Domenica 16 novembre avranno luogo gli anniversari di matrimonio, unita ad una cerimonia volta a celebrare le nonne e i nonni. L'evento si terrà nei locali dell'oratorio parrocchiale. Alla Santa Messa delle 10 seguirà l'aperitivo in compagnia con pranzo conviviale.

