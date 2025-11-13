A Candelo arriva il canale WhatsApp del Comune per informare il cittadino

Il comune di Candelo attiva il proprio canale WhatsApp ufficiale, un’iniziativa volta a migliorare l’accessibilità delle comunicazioni istituzionali, portando informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti direttamente sugli smartphone dei cittadini.

L'iscrizione al canale è gratuita e può essere effettuata con un semplice clic sull’apposito link (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Q5giHLHQdeJq3gr2v) o in alternativa attraverso il QR Code scannerizzabile nella locandina in allegato, che verrà distribuita in paese. Una volta iscritti è possibile attivare le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra per ricevere notifiche.

Il servizio trasmette comunicazioni utili ai cittadini candelesi (il cittadino riceve le comunicazioni; per l'invio di segnalazioni sono disponibili sul sito i contatti degli uffici competenti). Il canale garantisce la tutela della privacy degli iscritti (il Comune non riceverà dati o informazioni dei cittadini iscritti). È possibile, inoltre, iscriversi e disiscriversi in autonomia.

Il sindaco Paolo Gelone dichiara: "Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri cittadini, fornendo loro informazioni efficaci ed immediate. Aprire un canale WhatsApp del Comune rappresenta un segnale concreto della nostra volontà di essere presenti nella quotidianità delle persone, non solo nei momenti ufficiali, nei luoghi e con i mezzi che utilizzano ogni giorno: questo nuovo canale va proprio in questa direzione. Invitiamo quindi tutti i cittadini a iscriversi e a seguirci, per essere sempre aggiornati e partecipare attivamente alla vita della nostra comunità".

Commenta così Erika Vallera, consigliera delegata alla comunicazione con il cittadino: "È una iniziativa semplice ma che offre uno strumento in più per la comunicazione con la cittadinanza, favorendo la diffusione e l'immediatezza delle notizie. Wapp è infatti uno strumento già largamente usato e l'apertura di canali istituzionali è una scelta già attuata con successo da altre realtà territoriali. La comunicazione è un aspetto importante dell'attività amministrativa, tant'è che il sindaco, nello scorso come nell'attuale mandato, ha scelto di attribuire al tema una specifica delega."