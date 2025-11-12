Karate, Ippon 2 all'Open League Roma: Marta Buono è ancora d’oro

Nella splendida cornice del PalaPellicone FIJLKAM al Lido di Ostia, dal 7 al 9 novembre si è svolta la Open League di Roma, prestigiosa tappa valida per il Ranking Nazionale. Alla competizione hanno preso parte ben 1.380 atleti provenienti dalle migliori società italiane, garantendo un livello tecnico di assoluto valore.

Accompagnati dal maestro Feggi, gli atleti della ASD Ippon 2 di Biella si sono distinti per impegno e qualità, interpretando al meglio questa importante manifestazione. Protagonista assoluta è stata Marta Buono, che dopo aver partecipato al raduno con la Nazionale Seniores presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ha conquistato l’oro nella categoria U21 -68 kg.

Una prestazione impeccabile, segnata da determinazione, lucidità e grinta fuori dal comune. Il suo 2025 è da incorniciare: quattro Open League disputate e quattro ori conquistati. Un “ruolino di marcia” straordinario che conferma il talento e la costanza della giovane atleta. Prossimo importante appuntamento per lei sarà il raduno con la Nazionale Under 21, in programma dal 16 al 21 novembre presso il Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia.

Ottime prove anche per Aurora Fattori e Francesca Magliola tra i Cadetti e per Vittoria Pozzo, Cristian Spilinga e Filippo Mosca tra gli Juniores. Tutti hanno superato diversi combattimenti, cedendo solo a forti avversari poi fermati in semifinale, impedendo così i ripescaggi. In ogni caso, i giovani dell’Ippon 2 hanno mostrato grande determinazione, concentrazione e spirito di squadra.