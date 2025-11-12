Golf Club Cavaglià, “Innerwheel – Coppa Blu”: i risultati del fine settimana FOTO

Sabato 8 novembre 2025, sul percorso del Golf Club Biella “Le Betulle”, si è disputata la gara “Innerwheel – Coppa Blu”, formula Louisiana a coppie su 18 buche Stableford, che ha visto la partecipazione di oltre 110 giocatori.

L’evento, oltre ad essere una giornata di sport e convivialità, ha avuto anche uno scopo benefico: parte del ricavato è stata devoluta in beneficenza, nel pieno spirito solidale dell’iniziativa.

Le classifiche

1ª Coppia Lordo: Gabriele Davi e Filippo Bodo (Biella) – 44 punti

1ª Coppia Netto: Andrea Rosso e Alessandro Corna (Biella) – 51 punti

2ª Coppia Netto: Francesco Sità e Luca Ferro (Biella) – 50 punti

1ª Coppia Ladies: Fiorentina Ciardonei e Cludia Kleinhenz (Biella) – 42 punti

1ª Coppia Mista: Andrea Bodo (Biella) e Chiara Guala (Serra) – 47 punti

1ª Coppia Senior: Stefano Botto e Davide Crotta (Biella) – 46 punti