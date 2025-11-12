Ginnastica ritmica, i risultati della Pietro Micca al Torneo Winter Club

Il weekend appena trascorso, quello dell’8-9 novembre, è stato occasione per la ginnastica ritmica piemontese di affrontare il Torneo Winter Club, competizione di squadra dove si sommano i punteggi delle singole ginnaste agli attrezzi. Anche APD Pietro Micca partecipa con tre rappresentative alla gara organizzata a Candelo.

La prima squadra a scendere in pedana è quella composta da Sara Caldera, Clarissa Ghiardo, Nina Tua e Beatrice Zerbola che hanno affrontato insieme il livello LC presentando i loro esercizi rispettivamente a fune, cerchio, clavette, corpo libero e palla. La gara, complicata da qualche imprevisto tecnico, è stata affrontata con coraggio dalle giovani ginnaste che hanno chiuso la loro prova in ottava posizione.

Domenica mattina nel livello LB1 è stata impegnata la squadra di Emma Latanza, Rebecca Prina Mello ed Irene Malgioglio; le ragazze hanno presentato i loro esercizi a corpo libero, cerchio, palla e clavette terminando in 15° posizione. Mentre nel pomeriggio sono state le ragazze senior ad essere impegnate nell’LD, il livello più complesso del torneo.

Sono scese in pedana Matilde Barbera alla palla, Vittoria Fenzi a fune e clavette, Vittoria Pecollo a cerchio e nastro, portando a casa la dodicesima posizione finale.