Ginnastica, Giulia Sapino sul podio al nazionale di specialità Gold GR FOTO

Nelle giornate di sabato e domenica scorsi, presso il palazzetto dello sport della graziosa cittadina di Caorle, si è disputato l’atto conclusivo del campionato individuale di specialità di Ginnastica Ritmica Gold FGI.

Ammesse alla finale nazionale le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto nella categoria Junior 1 e Giulia Sapino fra le Senior 1. La prima a scendere in pedana è stata Elena Pavanetto, che ha eseguito come primo attrezzo la palla, classificata dal corpo giudicante al sesto posto a pochi decimi dal podio. E’ stato poi il turno di Ginevra Bravaccino alle clavette, che pur effettuando un buon esercizio pestava la linea rossa di delimitazione pedana e veniva penalizzata, chiudendo al quattordicesimo posto. A seguire Elena Pavanetto effettuava l’esercizio al nastro ottenendo il settimo posto, non senza qualche recriminazione.

Il giorno successivo ha visto la discesa in pedana di Giulia Sapino, impegnata in mattinata al cerchio, dove con una prova poco convincente otteneva il diciottesimo posto; mentre nel pomeriggio, impegnata al nastro, ha sfoderato un’ottima performance che la giuria ha classificato al terzo posto, permettendo a Giulia di salire sul podio nazionale a ricevere una splendida medaglia di bronzo.

Hanno accompagnato le ginnaste nella trasferta veneta la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro assistite: “Trattandosi di finale nazionale, il livello delle atlete in gara era particolarmente elevato, per cui i risultati ottenuti dalle nostre ginnaste sono rilevanti e ci rendono soddisfatte. Giulia ha conquistato un bronzo particolarmente significativo, Elena è arrivata in entrambi gli esercizi a pochi decimi dal podio; Ginevra invece, non è riuscita ad esprimersi ai suoi livelli ma avrà altre possibilità da febbraio 2026, con l’avvio della nuova stagione agonistica, di dimostrare tutto il suo valore”.