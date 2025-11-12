Dominio Rhythmic School nel Trofeo Winter Club FOTO

Weekend di grande impegno e soddisfazioni per la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, impegnata con la finale nazionale del campionato di Specialità Gold a Caorle e con l’organizzazione e la partecipazione alla seconda prova regionale del Torneo Winter Club. Quest’ultima, gara a squadre del settore Silver, che ha visto nei due giorni di gare, confrontarsi sulle pedane del palazzetto dello sport di Candelo ben 99 squadre composte da 372 ginnaste. La Rhythmic School ha presentato in gara tre team, per un totale di dieci ginnaste, iniziando la competizione con una vittoria e concludendola con un’altra.

Ma andiamo con ordine, sono scese dapprima in pedana la squadra LC allieve composta da Ginevra Romanini che ha effettuato fune e cerchio, Ginevra Viana impegnata a palla e nastro e Ginevra Lanza alle clavette. Già vincitrici della prima prova del Torneo a Chivasso hanno ribadito la loro supremazia conquistando anche la seconda prova. Non è riuscita la stessa impresa alla squadra LC Open composta da Ginevra Segatto alla fune, Giorgia Maria Bonifacio al cerchio e clavette, Alice Cola alla palla ed Ilaria Giabardo impegnata al nastro, che si è classificata ai piedi del podio, al quarto posto, non senza qualche rammarico. Ultimo team in gara la squadra LD Open che ha visto Rebecca Gallo effettuare il corpo libero, Martina Brocchi il cerchio e le clavette ed Iris Marchesi la palla ed il nastro.

Gara quasi perfetta per tutte le componenti del gruppo che la giuria ha premiato con il primo posto ed un’indiscussa medaglia d’oro. Hanno seguito le atlete in gara le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk soddisfatte dei buoni risultati ottenuti, ma consapevoli di dover ancora lavorare con attenzione su alcuni esercizi per renderli ancora più performanti in vista delle finali nazionali FGI GR Winter edition 2025 che si svolgeranno a Rimini ad inizio dicembre.