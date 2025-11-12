Bocce, sfide e gare in programma: ecco i risultati (foto di repertorio)

Martedi sera a Buronzo si è giocata la quinta serata del torneo a quadrette BBDD. I risultati: Piatto Sport Monetta-Bocce Valdengo 11-13, San Secondo Bennese Allorio-Valle Elvo Bevilacqua 13-7, San Secondo Bennese Fontanella-Valle Elvo Ciocchetti 13-3, Piatto Sport Ciarletti-Valle Elvo Levis 5-12.

La classifica: San Secondo Bennese Fontanella punti 8, Piatto Sport Monetta, Valle Elvo Ciocchetti, Bocce Valdengo e Valle Elvo Levis 6, San Secondo Bennese Allorio 4, Piatto Sport Ciarletti 0.

Domenica sarà la società Crescentinese ad organizzare il campionato Alto Piemonte a coppie di categoria D. Sono 24 le formazioni iscritte, 11 di Biella, 9 Vercelli, 4 Novara. Le partite inizieranno alle ore 8.30 nei bocciodromi di Crescentino e Livorno Ferraris. La gara terminerà in serata. Direttore di Gara Gianfranco Poli.