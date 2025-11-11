Biella, verso le elezioni dei consigli di quartiere "insieme per il nostro villaggio" si presenta

Proseguono gli incontri delle liste con i cittadini di Biella in vista delle elezioni dei consigli di quartiere in calendario il 30 novembre. Oggi martedì 11 novembre alle ore 21.00 la lista del VILLAGGIO LA MARMORA "INSIEME PER IL NOSTRO VILLAGGIO", incontrerà la popolazione in Via Corridoni 5 (Casa di Giorno) per presentare le iniziative che intendono portare a favore del quartiere.
Fanno parte della lista Marco CASSISA, Rosa CERRA, Marisa COMPAGNIN, Fiorella COSENTINO, Alessio ERCOLI, Erica FRE, Paola LEONE, Simone POLLETTA, Luca POZZI, Gabriele ZERBOLA; IDENTITÀ E TERRITORIO Mirko BRANCALEON, Manuela CIOFFI, Desideria GALLO, Paola GROSSATO, Anna LOTITO, Nicola MAORET, Natale MASCI, Antonella CUPPARO.