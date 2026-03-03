Sclerosi multipla, a Biella torna Gardensia: ricerca e servizi al centro della campagna

Dal 6 all’8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione Provinciale di Biella, torna nelle piazze del Biellese e della Valsesia con Gardensia, iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Gardenie e ortensie, unite in un gesto simbolico, richiamano il legame tra le donne e la sclerosi multipla, che le colpisce con una frequenza doppia rispetto agli uomini. In Italia le persone con SM sono oltre 144 mila; in provincia di Biella si stima siano circa 392.

Nel fine settimana del 6, 7 e 8 marzo, grazie ai volontari AISM, le piante saranno presenti in circa 50 postazioni. Si potrà partecipare recandosi nelle piazze oppure prenotando contattando AISM Biella al numero 015 8494363 (lun–ven 9.00–13.00).

«Gardensia è un appuntamento molto importante per il nostro territorio», sottolinea Paolo Trenta, presidente della Sezione Provinciale AISM di Biella, ricordando il valore del sostegno a persone e famiglie attraverso servizi, ascolto e orientamento. Anche nel 2026 Chiara Francini è al fianco di AISM come volto della campagna.

È attivo inoltre il numero solidale 45512, per contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il NeuroBRITE Research Center.