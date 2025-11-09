Biella, donna sola in casa soccorsa dai Carabinieri e dal 118

Paura nel tardo pomeriggio di ieri sabato 8 novembre, quando una vicina ha segnalato grida provenienti da una macchina in zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, inviati dal 112.

Giunti sul luogo, i soccorritori hanno scoperto che le grida provenivano in realtà da un’abitazione vicina. All’interno si trovava una donna nata nel 1951, sola in casa, che aveva avuto una caduta e non riusciva a rialzarsi a causa di difficoltà motorie.

L’equipaggio del 118 è riuscito a entrare nell’abitazione e ha visitato la donna: i parametri generali risultavano buoni, per cui non è stato necessario alcun ricovero. A prestare soccorso anche una donna del 1995, che si trovava di passaggio e ha dato l’allarme.

Grazie alla tempestività dei soccorsi, la situazione si è risolta senza conseguenze per la donna in difficoltà.