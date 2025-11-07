A Brusnengo  torna SHARE YOUR STORY

L'Associazione Terre Rosse cultura ed eventi organizza il terzo appuntamento autunnale di SHARE YOUR STORY: persone ordinarie raccontano le loro esperienze straordinarie.



L'appuntamento è oggi venerdì 07 novembre 2025 alle ore 20:45 presso l'Auditorium.



Sul palco:

VALERIO TUFO – produttore e compositore musicale, collabora con cantanti famosi del panorama musicale

ARIANNA QUARTESAN – coreografa, ballerina e direttrice artistica di The Dream Dance Agency, artista a 360 gradi del Biellese e non solo…