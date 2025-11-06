Penta Motor Solution Srl, il Network per le Carrozzerie del Futuro

Nel panorama dell’automotive italiano, Penta Motor Solution Srl si afferma come un punto di riferimento per le carrozzerie che vogliono evolversi, innovare e crescere.

Fondata nel 2025, con sedi operative a Biella e Milano, l’azienda nasce con l’obiettivo di trasformare il remarketing delle vetture incidentate in un processo strategico e sostenibile.

Da questa esperienza è nato un network dedicato alle carrozzerie del futuro, dove competenza, tecnologia e collaborazione diventano i pilastri di un nuovo modo di fare impresa.

Servizi su misura per le carrozzerie

Il network Penta Motor Solution offre una gamma completa di servizi pensati per semplificare la gestione operativa e migliorare la competitività delle carrozzerie affiliate:

• Gestione sinistri e pratiche assicurative – supporto professionale per velocizzare le procedure e ridurre i tempi di liquidazione;

• Fornitura di ricambi, vernici e attrezzature – accesso a prodotti di alta qualità a condizioni vantaggiose;

• Formazione tecnica e consulenza operativa – corsi e affiancamento per ottimizzare i processi e aggiornare le competenze;

• Soluzioni digitali per la gestione del cliente – strumenti innovativi per migliorare comunicazione, fidelizzazione e trasparenza.

Partnership strategiche per una filiera più forte

Penta Motor Solution non è solo un fornitore di servizi, ma un partner strategico che promuove un modello di business fondato su efficienza, innovazione e sostenibilità.

In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con GESAC Gestione Sinistri, realtà ligure specializzata nella tutela tecnica e stragiudiziale dei sinistri.

Grazie a un metodo consolidato, a un team di periti patrocinatori al fianco delle carrozzerie e ad un portale web di proprietà che garantisce la massima trasparenza alla clientela, GESAC contribuisce a garantire una gestione completa e trasparente delle pratiche assicurative valorizzando il lavoro dei riparatori indipendenti e tutelando i diritti dei clienti finali.

Un’unione di competenze che consolida la missione comune di Penta Motor Solution e GESAC cioè mettere le carrozzerie nelle condizioni di crescere, innovare e difendere il proprio valore in un mercato in continua evoluzione.