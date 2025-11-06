 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 06 novembre 2025, 10:00

Dal Nord Ovest - Bus con ragazzi diretti a scuola contro un'auto: muore l'uomo che si trovava al volante della vettura

Dal Nord Ovest - Bus con ragazzi diretti a scuola contro un'auto: muore l'uomo che si trovava al volante della vettura (foto di repertorio)

Questa mattina un autobus con a bordo 50 persone, di cui almeno una ventina di studenti diretti a scuola, si è scontrato contro un'automobile ad Arignano, in provincia di Torino.

Lo schianto si è verificato in via borgo Cremera all'angolo con via Borgonuovo, secondo cause e dinamiche ancora da ricostruire. Il bilancio è drammatico: ha infatti perso la vita l'uomo che si trovava al volante dell'automobile.

Per chi si trovava sul bus, invece, solo contusioni, ma nessuno ha riportato conseguenze gravi. Dieci studenti feriti sono stati portati all'ospedale di Chieri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 ed è arrivato anche l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso, oltre a diverse ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

