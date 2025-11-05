 / SPORT

Salussola, al via il piano asfalti comunale FOTO

Salussola, al via il piano asfalti comunale

È iniziata nella giornata di oggi mercoledì 5 novembre a Salussola l’esecuzione del piano asfalti predisposto dal Comune di Salussola.
La prima tranche dei lavori comprende via Bergana, diversi tratti della frazione di San Secondo e via Chiappara.

Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità comunale, con particolare attenzione alle aree più danneggiate dal traffico e dagli agenti atmosferici.

Una seconda tranche di lavori è prevista nelle prossime settimane, con ulteriori interventi su altre vie del territorio comunale.

