Salussola, al via il piano asfalti comunale FOTO

È iniziata nella giornata di oggi mercoledì 5 novembre a Salussola l’esecuzione del piano asfalti predisposto dal Comune di Salussola.
La prima tranche dei lavori comprende via Bergana, diversi tratti della frazione di San Secondo e via Chiappara.
Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità comunale, con particolare attenzione alle aree più danneggiate dal traffico e dagli agenti atmosferici.
Una seconda tranche di lavori è prevista nelle prossime settimane, con ulteriori interventi su altre vie del territorio comunale.