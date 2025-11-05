Dal Nord Ovest – Violento impatto tra mezzi pesanti

Intorno alle 14.30 di oggi, 5 novembre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, insieme a quelli del comando di Torino del distaccamento di Stura, con autogru e nucleo NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico), sono giunti sulla SP31bis, nel comune di Verolengo, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 mezzi pesanti, di cui uno alimentato a GNL.

All'arrivo delle squadre di terra, era già presente anche l'elicottero. L' intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Non ci sono feriti da segnalare. Presenti anche Carabinieri e agenti di Polizia.