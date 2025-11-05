 / CRONACA

CRONACA | 05 novembre 2025, 13:00

Fuga di gas in via Italia, intervento dei Vigili del Fuoco nel centro di Biella FOTO

fuga gas

Fuga di gas in via Italia, intervento dei Vigili del Fuoco nel centro di Biella (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Sirene nel centro di Biella. Nella mattinata di oggi, 5 novembre, i Vigili del Fuoco sono giunti in via Italia, all'altezza del rione di Riva, per una fuga gas. Una volta sul posto, la squadra ha proceduto alla messa in sicurezza fino all'arrivo dei tecnici preposti.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore