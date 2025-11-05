Aumento delle tariffe al parcheggio dell'ospedale, il sindaco Locca: "Atto tecnico imprescindibile e dovuto"

L’aumento tariffario per l’utilizzo del parcheggio dell’ospedale di Ponderano ha scatenato un comprensibile acceso dibattito tra la popolazione biellese. Da un lato, ci sono coloro che vedono in questo incremento una misura giustificata, soprattutto se confrontata con i costi di parcheggio di altre strutture

simili in Piemonte e nelle regioni limitrofe, che applicano tariffe notevolmente più elevate, dall’altro lato, ci sono voci che chiedono un accesso gratuito al servizio, ignorando le complessità ed i costi legati alla gestione di un parcheggio di tali dimensioni.



Ovviamente per la minoranza questa è una succulenta e ghiotta opportunità per polemizzare, ma tutti gli atti relativi che giustificano questa rideterminazione della tariffa sono allegati alla deliberazione della Giunta sono pubblici e consultabili. Dato che la gara per l’affidamento della gestione del parcheggio è stata una scelta attuata dalla ex maggioranza (ora minoranza), la stessa dovrebbe essere ben a conoscenza degli sviluppi e delle motivazioni che hanno necessario procedere in tal senso, ed evitare di polemizzare inutilmente.



La tariffa per l’utilizzo del parcheggio era stata determinata dopo numerose assemblee a livello politico con la partecipazione di molti Sindaci del biellese nell’anno 2016 con la decisione, presa allora, della corresponsione di un euro al giorno, con mezzora di sosta gratuita. In tali riunioni qualche comune, intelligentemente, propose che l’onere per la gestione del parcheggio, fosse sostenuta pro quota da tuti i comuni biellesi, essendo che la struttura serve tutto il territorio e non solo il comune di Ponderano. Purtroppo questa intelligente proposta non fu adottata. Dal 2017, anno in cui è stata bandita la gara in ottemperanza al D,lgs 50/2016, il parcheggio ha iniziato a essere a pagamento solo nel febbraio 2024, dopo la chiusura di un ricorso legato alla seconda classificata nella gara per l’individuazione del gestore e dopo la fine dell'emergenza COVID-19. Nel marzo 2025, la ditta Gestopark, che gestisce il parcheggio evidenziando un notevole squilibrio economico-finanziario, ha richiesto la revisione della tariffa. Le verifiche condotte dagli uffici, sulla base della documentazione contabile in possesso, hanno confermato tale discordanza rispetto al Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in fase di gara determinando il correttivo da applicare alla stessa.

È Da considerare che sono trascorsi otto anni dalla data di individuazione della del gestore a seguito della conclusione della gara, e ad oggi non è stata applicata alcuna correzione alla tariffa sulla base dell’indice ISTAT (istituto nazionale di statistica). Questa situazione ha reso inevitabile la revisione dei parametri finanziari secondo le normative vigenti e anche previste dal D.Lgs. 50/2016. Il mancato adeguamento delle tariffe potrebbe esporre il Comune di Ponderano a rischi legali significativi, considerando che la redazione del Piano Economico Finanziario PEF alla base della gara, è stata predisposta dal Comune, con la possibilità per la ditta di richiedere l’applicazione di penali molto elevate per situazioni non dipendenti da essa. Pertanto, l’adeguamento della tariffa è un atto tecnico imprescindibile e dovuto, necessariamente adottato dal Comune.