TeamVolley, Under 18 e Prima Divisione ancora vincenti

Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley. Il Botalla infila un altro 3-0 nel girone di Prima Divisione TST. Vittoria in trasferta emozionante per il Generali, ormai abbonato al quinto set, in Under18 Eccellenza.

PRIMA DIVISIONE

BOTALLA TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli 3-0 (25-11/25-8/25-11)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola 2, Boggiani 3, Sola 18, Lanari 1, Cena 8, Gariazzo 2, Masserano 10, Floris 1, Caffaro 1, Pivotto 5, Barengo 7, Guzzo (L1). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich: «Partita in totale controllo. Come testimoniano i parziali e il tabellino dei punti realizzati, abbiamo avuto l’opportunità di far girare veramente tutte le nostre giocatrici, impiegandole su più ruoli e in situazioni tattiche diverse».

UNDER18 ECCELLENZA

Euroadhesiv Omegna Pallavolo - GENERALI TEAMVOLLEY 2-3 (25-17/19-25/25-22/13-25/6-15)

Coach Ivan Turcich: «Una partita dai due volti. La prima parte è stata abbastanza spenta, con poche emozioni, complici anche i tanti errori nostri. Sul 2-1 per Omegna, nel quarto set abbiamo svoltato: alcune situazioni che ci avevano creato difficoltà sono diventate un vantaggio per noi e un problema per le avversarie. Il clima si è scaldato, siamo riuscite a portare a casa il match giocando una pallavolo normale. Con la giusta concentrazione, gli ultimi parziali sono stati gestiti in scioltezza».

UNDER16 ECCELLENZA

Rosso Auto Pallavolo Ovada – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0 (25-15/25-19/25-16)

Debutto da coach per Alessia Diego: «Sapevamo che Ovada vanta un forte settore giovanile, e infatti abbiamo trovato un’avversaria decisamente tosta. Noi però praticamente non siamo nemmeno scese in campo: una partita non-giocata sotto qualsiasi aspetto. È difficile fare un’analisi, di certo in settimana ci sarà molto da lavorare, in tutti i fondamentali».