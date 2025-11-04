Roppolo il paese delle streghe: 340 bambini alla festa di Halloween FOTO

Venerdì 31 ottobre, il centro di Roppolo si è trasformato nel vero e proprio “paese delle streghe”. Le vie del piccolo Comune biellese sono rimaste chiuse al traffico per accogliere un fiume di bambini e famiglie, protagonisti di una festa di Halloween che ha superato ogni aspettativa.

Ben 340 bambini hanno preso parte all’evento organizzato dalla Pro Loco di Roppolo, che ancora una volta ha saputo coniugare divertimento, tradizione e spirito di comunità. L’edizione 2025 ha fatto registrare numeri da record, grazie all’impegno di oltre trenta volontari che, già da settimane, avevano lavorato alla realizzazione delle scenografie e delle decorazioni che hanno reso magiche e spettrali le vie del paese.

Tredici famiglie hanno messo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere i piccoli mascherati nel tradizionale “dolcetto o scherzetto”: lungo il percorso sono state distribuite oltre cinquemila caramelle, tra effetti speciali, zucche illuminate e allestimenti spaventosi curati nei minimi dettagli.

La festa, coordinata anche dai volontari della Protezione Civile, si è conclusa presso il punto ristoro allestito dalla Pro Loco, dove bambini e genitori hanno potuto gustare polenta concia, panini e altre specialità. Presenti anche gli Alpini dei gruppi di Roppolo e Viverone, che hanno offerto ai presenti un immancabile bicchiere di vin brulé.

Gran finale con lo spettacolo dedicato ai più piccoli del duo Mavi & Peppe, che ha divertito e coinvolto il pubblico.

Novità di quest’anno è stata la proclamazione della casa più spaventosa, votata direttamente dai bambini: il titolo è andato a Gianluca Scarafia per l’allestimento del suo giardino, trasformato per l’occasione in un vero scenario da brivido.