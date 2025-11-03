Dal territorio all’auditorium: le nuove opere in programma a Castelletto Cervo

A Castelletto Cervo sono in corso interventi di pulizia e sistemazione di alcuni fossi, fondamentali per la messa in sicurezza del territorio e la regimazione delle acque. In parallelo, l’amministrazione ha recentemente partecipato a due bandi, uno ministeriale e uno regionale, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti per ulteriori opere di tutela idrogeologica.

Sul fronte della sicurezza urbana è stata presentata una nuova candidatura a un bando per l’installazione di nuove videocamere in diversi punti sensibili del paese. Negli anni scorsi il progetto non era stato ammesso al finanziamento, anche per via di un tasso di microcriminalità molto basso nel Comune che penalizza in graduatoria. Sulla base dell’esperienza passata, il progetto è stato aggiornato e modificato, nella speranza che possa essere finanziato nei prossimi mesi.

In tema di sicurezza stradale entro l’anno sono previsti interventi in alcuni tratti di via XXV Aprile dove verrà installato un cordolo centrale con segnaletica orizzontale e verticale per contribuire a moderare la velocità dei veicoli, laddove la carreggiata lo consente. Trattandosi di una strada provinciale gli interventi dovranno essere conformi alle linee guida previste per questa tipologia di viabilità.

È inoltre in fase finale di progettazione un piccolo spazio da destinare ad auditorium: sorgerà dietro la chiesa di San Tommaso Becket, accanto all’area del bike park e del campetto polivalente. L’obiettivo è creare uno spazio culturale polivalente, pensato per ospitare piccoli concerti, incontri, presentazioni e attività artistiche. Attualmente si è in attesa delle autorizzazioni, ma l’amministrazione punta ad assegnare i lavori entro la fine dell’anno e prevede di realizzare l’opera entro l’autunno del 2026, grazie a fondi regionali.