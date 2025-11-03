Energia, MASE: 157 richieste per 1,85 GW a procedure competitive per fotovoltaico NZIA

Alla chiusura fissata per il 31 ottobre, sono state 157, per una potenza complessiva superiore a 1,85 gigawatt, le richieste di iscrizione alle prime procedure competitive FTVNZIA, previste dal Decreto FER-X Transitorio nell’ambito del Net Zero Industry Act.

Con questa misura, il MASE sostiene la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, introducendo criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto, in linea con l’obiettivo del regolamento europeo NZIA di rafforzare la resilienza tecnologica e industriale dell’Unione con un approvvigionamento sicuro e sostenibile.

“I dati – osserva il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto - dimostrano che le aziende italiane sono pronte ad affrontare la sfida della decarbonizzazione, rafforzando il contributo di fotovoltaico, in continuità con gli strumenti nazionali già avviati per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Un passo importante per sostenere la nostra capacità produttiva, in un contesto di competitività del sistema europeo”.

Entro il 15 dicembre prossimo il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblicherà le relative graduatorie.