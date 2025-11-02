A Sagliano l'assemblea generale del Consorzio Acqua Potabile

Il Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca invita tutti i soci e la cittadinanza a partecipare all’assemblea generale, in programma al Polivalente del paese alle 9 di sabato 8 novembre. All'ordine del giorno la relazione e il bilancio al 31 dicembre 2024, con la nomina delle cariche sociali e altre comunicazioni.