A Sagliano l'assemblea generale del Consorzio Acqua Potabile

Il Consorzio Acqua Potabile di Sagliano Micca invita tutti i soci e la cittadinanza a partecipare all’assemblea generale, in programma al Polivalente del paese alle 9 di sabato 8 novembre. All'ordine del giorno la relazione e il bilancio al 31 dicembre 2024, con la nomina delle cariche sociali e altre comunicazioni.
domenica 02 novembre
sabato 01 novembre
venerdì 31 ottobre
giovedì 30 ottobre
mercoledì 29 ottobre
martedì 28 ottobre
