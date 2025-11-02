Gatto bloccato a 7 metri di altezza recuperato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina, oggi domenica 2 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Veglio frazione Mello per salvare un gatto rimasto bloccato a circa 7 metri di altezza su di un albero della frazione.

Secondo quanto riferito, l’animale sembrava essere lì dalla sera precedente, suscitando preoccupazione tra i proprietari e i vicini. I pompieri, intervenuti con l’autoscala, sono riusciti a recuperare il gatto e a restituirlo ai proprietari in sicurezza.

Un intervento rapido che ha trasformato una situazione di tensione in un lieto fine per il piccolo animale e per chi lo attendeva ansioso da ore.