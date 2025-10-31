Biella, urla e insulti ai passanti, uomo in stato alterato fermato dalla polizia

Intervento delle volanti della Polizia di Stato oggi venerdì 31 ottobre nei pressi del Penny Market di via Milano a Biella intorno alle 15.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, un uomo in evidente stato alterato si trovava da diverse ore nella zona, e avrebbe infastidito passanti, clienti del supermercato e titolari delle attività commerciali, anche con richieste di denaro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Biella, che hanno collaborato con la Polizia di Stato per riportare la situazione alla calma.

L’uomo è stato portato in Questura. Non risultano, al momento, persone ferite o danneggiamenti.

Sembra che si tratti della stessa persona che nei giorni scorsi avrebbe infastidito alcune persone in piazza XXV Aprile anche all'uscita delle scuole.