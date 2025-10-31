Traffico a Biella, incroci di Riva e di via Milano a Chiavazza senza semafori: il Comune valuta se lasciarli spenti

Gli incroci di Riva, tra via Morochetti, Costa di Riva e via Italia, e quello tra via Milano, via Gamba e viale Venezia, sono finiti sotto osservazione. Durante la chiusura del ponte Cerruti, i semafori sono stati spenti per agevolare il traffico, ma il risultato ha sorpreso molti: secondo diverse segnalazioni arrivate in Comune e in redazione, la viabilità sembra essere più scorrevole e ordinata.

L’assessore alla viabilità Giacomo Moscarola conferma che il Comune sta valutando la situazione e non esclude nuove prove a traffico regolare, per capire se mantenere o meno i semafori in funzione.

“In questi giorni il traffico era diverso, perché il ponte era chiuso. Dobbiamo provare a vedere, con il traffico regolare, se può funzionare anche con i semafori spenti. Ovviamente non è una decisione che si può prendere alla leggera: non possiamo spegnere i semafori senza una motivazione precisa. Valuteremo se effettuare delle prove quando la viabilità tornerà normale. Grazie alle telecamere di controllo, ora possiamo capire con più precisione quale soluzione funziona meglio”.

Per il momento, quindi, si tratta solo di un’ipotesi, ma il Comune di Biella non esclude di valutare nuove modalità di regolazione del traffico in quelle zone, qualora i risultati dei monitoraggi confermassero l’efficacia della circolazione senza semafori.



