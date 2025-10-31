Biella Riva, tubo dell’acqua scoppiato, attenzione alla viabilità FOTO

Attenzione alla viabilità a Biella, in Riva, dove il Cordar è al lavoro in quanto nella serata di ieri giovedì 30 ottobre intorno alle 19 si è verificata la rottura di un tubo dell’acqua. Sul posto è intervenuta una squadra di Cordar, che ha circoscritto la zona e avviato le prime verifiche per individuare con precisione il punto della perdita. Ora gli operai sono al lavoro. Al momento è vietato l'accesso a via Italia dall'incrocio.

Il presidente di Cordar, Gabriele Martinazzo, ha spiegato la situazione: “Abbiamo aspettato che riaprisse il ponte prima di intervenire. Non abbiamo chiuso subito la strada perché, con il ponte Cerruti vicino già chiuso, volevamo evitare di creare ulteriori ingorghi di traffico. C’è stata la massima collaborazione con il Comune di Biella e con l’assessore Cristiano Franceschini, e insieme abbiamo risolto i problemi. Ora procederemo con la riparazione della perdita”.

Martinazzo ha poi ricordato ai cittadini l’importanza delle segnalazioni tempestive: “È fondamentale chiamare subito il numero verde 800 62 88 28 quando si notano perdite o guasti: in questo modo possiamo intervenire rapidamente e limitare i disagi. Anche in questo caso cercheremo comunque di evitare la chiusura completa della strada, per non creare problemi alla circolazione”.

L’intervento di riparazione proseguirà nelle prossime ore, con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento della rete idrica nel più breve tempo possibile.