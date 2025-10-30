Coppia sospetta nel cortile di casa, a Vigliano alcuni cittadini segnalano: “In fuga due uomini incappucciati”

Attimi di apprensione nel comune di Vigliano Biellese, dove due uomini, con il volto coperto da un cappuccio, sono stati notati aggirarsi con atteggiamenti e movimenti sospetti tra le abitazioni. In particolare, stando al racconto di alcuni residenti, la coppia si sarebbe introdotta all'interno di un cortile privato per osservare più da vicino gli ingressi dei domicili.

L'attenzione degli abitanti, unita alla presenza di alcune telecamere di sorveglianza privata, hanno fatto allontanare i due individui che, in breve tempo, si sono dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, in prima serata, nella zona tra via Umberto e via Lamarmora, ha destato una forte preoccupazione tra i cittadini della zona. Del fatto sono state informate le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristina Vazzoler.

L'invito è di prestare sempre la massima attenzione e di segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta.