Candelo, l'invito del sindaco: “Condividete il vostro posto del cuore per il calendario 2026”

“Quest’anno vi invito a condividere il vostro posto del cuore a Candelo: un dettaglio, un panorama o un angolo del nostro paese che vi emoziona, che è legato a ricordi felici, che vi fa battere il cuore ogni volta che lo guardate”. Sono le parole del sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “Luoghi come una strada, un cortile, una finestra, un giardino, una panchina, un parco, uno scorcio del nostro borgo o altro ancora: l’importante è che ci mostri Candelo attraverso i vostri occhi e il vostro cuore. E raccontateci brevemente perché quel luogo è così importante per voi! Le immagini più significative (non è necessario siano foto professionali) ed i ricordi più emozionanti diventeranno parte del calendario 2026 '#ilmiopostodelcuore', che accompagnerà i dodici mesi del nuovo anno di tutti i cittadini. Condividiamo emozioni, mostriamo anche angoli meno conosciuti di Candelo che meritano di essere scoperti e amati, dimostriamo l’amore e la passione che ci lega alla nostra città”.