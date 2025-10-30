Pedalando nella Serra: un itinerario leggero e suggestivo, per godersi la natura FOTO

Un nuovo itinerario in e-bike, ideale per un allenamento leggero ma ricco di scorci suggestivi, porta alla scoperta della Serra e dei dintorni di Graglia. Il tracciato, proposto da Franco Bonavigo, tester di percorso di eBike Biella, offre un’esperienza completa tra salite panoramiche, single track divertenti e luoghi di grande fascino naturalistico.

La partenza avviene da Mongrando, con l’ingresso in Serra lungo il percorso classico. Il Foehn, in azione dal pomeriggio precedente, ha reso il fondo perfettamente asciutto, cancellando ogni traccia delle piogge del giorno prima. Si risale fino all’inizio del Tracciolino, che si percorre in direzione Bossola e successivamente San Carlo. Da qui ha inizio una discesa su single track, fluida e piacevole, che conduce fino al Santuario di Graglia.

A questo punto, spazio alla curiosità: il gruppo decide infatti di sperimentare nuovi tratti nei boschi circostanti, raggiungendo prima la frazione Savej e poi la zona del paese di Graglia. Seguendo il sentiero che scende verso il fondovalle, si supera l’Elvo e si risale infine fino al cimitero di Sordevolo, completando così un anello vario e interessante.

L’itinerario si conclude con una meritata sosta conviviale al Bar Vecchio Ciliegio di Pollone, tra un panino e una birra, prima del rientro in città.

Il percorso, lungo 47,54 chilometri con un dislivello positivo di 1.011 metri, è stato completato in circa 4 ore e 30 minuti. Bonavigo sottolinea che il tracciato risulta interessante anche in senso contrario, e sarà oggetto di ulteriori prove nelle prossime uscite.

Chiunque desideri unirsi alle escursioni può scegliere liberamente tra i percorsi pubblicati nei post di eBike Biella e partecipare senza alcun costo. E per chi non possiede una e-bike, nessun problema: l’organizzazione mette a disposizione tutto il necessario.

Foto e video delle escursioni vengono poi montati e condivisi sui social, per regalare a ogni partecipante un ricordo dell’esperienza.