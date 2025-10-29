Vigliano Biellese celebra il IV novembre, c'è l'invito a esporre il Tricolore

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha invitato la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni e a esporre il Tricolore, in occasione del IV novembre 2025, 107° anniversario della fine della Grande Guerra, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La commemorazione avrà luogo domenica 2 novembre: alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà la santa messa solenne in onore dei Caduti di tutte le guerre. A seguire, omaggio ai caduti in viale della Rimembranza, al cippo dei fucilati antistante il Municipio e al monumento dei Caduti in piazza Roma, dove avrà luogo il discorso commemorativo del sindaco Cristina Vazzoler.