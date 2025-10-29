In bici sull'Himalaya: Maurizio Maffeo fa tappa a Manang, a 3300 m FOTO

Terzo giorno di pedalate per il biellese Maurizio Maffeo e i suoi compagni di viaggio, impegnati nel tour in mountain bike intorno al massiccio dell’Annapurna, in Nepal. Dopo la partenza da Kathmandu e il trasferimento in jeep da Besisahar, il gruppo si trova ora a pochi chilometri da Manang, a un’altitudine di circa 3.300 metri.

«Ieri abbiamo affrontato molta pioggia, che ha reso il percorso più impegnativo del previsto – spiega Maffeo – ma oggi, finalmente, abbiamo potuto pedalare con un po’ di tregua dal maltempo. Domani raggiungeremo Manang e poi valuteremo come procedere: in quota è caduta molta neve e al momento non è certo che riusciremo a raggiungere il Thorong La Pass».

Dopo la sosta notturna, i quattro ciclisti – Maurizio Maffeo, Giampaolo Polto, Roberto Rosetta e Stefano Ottino – decideranno se proseguire verso il passo, che con i suoi 5.416 metri rappresenta il punto più alto dell’itinerario.

L’avventura, iniziata il 27 ottobre, continua tra gli splendidi paesaggi dell'Himalaya.