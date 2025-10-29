 / Basso Biellese

Basso Biellese | 29 ottobre 2025, 18:00

Buona affluenza a Cavaglià per la castagnata degli Alpini FOTO

Buona affluenza a Cavaglià per la castagnata degli Alpini. La distribuzione ha avuto luogo domenica scorsa, 26 ottobre, in piazza Ugo Macchieraldo. Preparate per l'occasione 7 quintali di caldarroste, assieme a 54 litri di vin brulè.

g. c.

