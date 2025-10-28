Trovati in casa senza vita a poche ore di distanza, tragedie a Biella e Miagliano

Tragiche scoperte nei comuni di Biella e Miagliano. Nella giornata di ieri, 27 ottobre, due persone, un tunisino di 48 anni e una donna di 65 anni, sono state rinvenute senza vita all'interno delle loro abitazioni a poche ore di distanza l'una dall'altra.

Ad allertare le forze dell'ordine i familiari e gli amici che non erano più riusciti a mettersi in contatto con loro. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali.

Presente anche il medico legale e il magistrato di turno che ha affidato la salma ai parenti per le esequie funebri.