Edoardo Maiolatesi confermato Vicecoordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte FOTO

A seguito della presentazione della nuova Segreteria Regionale di Forza Italia Giovani Piemonte, svoltasi nella giornata di ieri a Torino dopo il convegno sulla casa tenutosi al mattino presso il Teatro Carignano, il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Biella, Edoardo Maiolatesi, è stato confermato nel ruolo di Vicecoordinatore Regionale anche nella nuova squadra dei giovani forzisti piemontesi.

La riconferma di Maiolatesi rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel lavoro svolto negli ultimi anni sul territorio torinese e piemontese, a sostegno delle iniziative del movimento giovanile di Forza Italia e dei suoi valori fondanti.

“Ringrazio tutta la dirigenza del partito — il Coordinatore Regionale Paolo Zangrillo, i suoi vice Roberto Pella e Roberto Rosso, il Segretario Nazionale dei Giovani Simone Leoni, e i Coordinatori piemontesi dei Giovani, uscente ed entrante, Ludovico Seppilli e Maria Vittoria Marocco — per la fiducia accordatami e rinnovata nel portare avanti il grande lavoro svolto in questi anni sul territorio e nei valori del movimento politico di Forza Italia”, ha dichiarato Edoardo Maiolatesi.

Con la nuova squadra regionale, Forza Italia Giovani Piemonte rinnova il proprio impegno nel rappresentare le istanze delle nuove generazioni e nel promuovere una partecipazione attiva e consapevole alla vita politica e istituzionale del territorio.