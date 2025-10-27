L’ACF Biellese vince 2-0: una prova di carattere contro avversarie fisiche

Vittoria netta e meritata per l’ACF Biellese, che supera le avversarie con il punteggio di 2-0 al termine di una gara intensa e combattuta.

Le reti portano la firma di Silvia Vacca, autrice del vantaggio al 9’ del primo tempo, e di Zaira Nitti, che ha chiuso i conti al 34’ della ripresa.

Una prestazione solida da parte della formazione allenata da Stefano Barboni, capace di mantenere il controllo della gara nonostante la fisicità delle avversarie.

“È stata una partita intensa – racconta Melissa Demargherita – loro erano molto più grandi di noi e l’hanno messa sul piano fisico. Siamo riuscite a sbloccarla subito e questo ci ha dato fiducia. Poi è stata dura, perché ci sono stati molti falli e l’arbitro non ha aiutato. Nel secondo tempo era ancora in bilico, ma siamo riuscite a chiuderla verso l’ottantesimo e da lì non c’è stato più niente da fare per loro”.

Tra le protagoniste in campo, la capitana Gloria Cavagnetto e la vice Annalisa Giletto, sostituita nella ripresa, insieme a una squadra compatta che ha saputo gestire con maturità ogni fase del match.