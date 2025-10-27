Dolore nel Biellese per la morte di Gian Franco Corda, aveva 61 anni

 / Basso Biellese

Dolore nel Biellese per la morte di Gian Franco Corda, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 61 anni. A darne il triste annuncio la moglie, assieme ai figli e ai parenti tutti. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, si svolgerà alle 10 di domani, martedì 28 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Benna.

