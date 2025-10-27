Dolore nel Biellese per la morte di Gian Franco Corda, aveva 61 anni

Dolore nel Biellese per la morte di Gian Franco Corda, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 61 anni. A darne il triste annuncio la moglie, assieme ai figli e ai parenti tutti. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, si svolgerà alle 10 di domani, martedì 28 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Benna.
domenica 26 ottobre
sabato 25 ottobre
venerdì 24 ottobre
giovedì 23 ottobre
