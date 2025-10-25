La comunità dei runners in preghiera: a Sandigliano la Messa del Podista FOTO e VIDEO

Una serata di sport, fede e comunità ha riunito i podisti biellesi venerdì 24 ottobre presso la parrocchia di Sandigliano, dove si è tenuta la tradizionale “Messa del Podista”.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso di fine stagione, è stata celebrata alle 20 da don Mario, che ha invitato i partecipanti a riflettere sui valori comuni tra la corsa e la vita cristiana: impegno, perseveranza e solidarietà.

Durante la celebrazione è stato possibile portare scarpe o indumenti sportivi da benedire, simbolo dell’attività e della passione che uniscono gli sportivi del territorio.

Al termine della funzione, i presenti si sono ritrovati per un momento conviviale offerto dalla comunità parrocchiale, occasione per condividere ricordi, successi e progetti per la prossima stagione podistica.

La “Messa del Podista” conferma così il legame tra sport e spiritualità, unendo in un’unica corsa ideale la fede, l’amicizia e la gioia di stare insieme.