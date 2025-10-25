Gli Alpini biellesi tra gli “Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale” del Piemonte

Anche la Sezione ANA di Biella sarà protagonista lunedì 27 ottobre 2025 al Grattacielo Piemonte di Torino, dove si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze regionali agli “Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale della nostra Regione”, riconoscimento conferito alle 19 sezioni piemontesi dell’Associazione Nazionale Alpini.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte, intende valorizzare l’impegno quotidiano degli Alpini nella salvaguardia dell’ambiente, nella protezione civile e nella cura del territorio, valori che da sempre contraddistinguono il loro operato in tutto il Paese.

La Sezione ANA di Biella, in particolare, si è distinta negli ultimi anni per numerose attività di manutenzione dei sentieri montani, pulizia delle aree boschive e sostegno alle comunità locali durante emergenze ambientali, confermando un legame profondo con il territorio e la montagna biellese.

Alla cerimonia, che avrà inizio alle ore 15 presso il 41° piano del Grattacielo Piemonte (Piazza Piemonte 1, Torino), parteciperanno rappresentanti istituzionali regionali e delegazioni delle sezioni premiate.