Biella, esperti e studenti sul futuro sostenibile: "Parliamo di... Ambiente"

Nell’ambito della rassegna “STEM to BI – Scoprire, Scegliere, Innovare”, dedicata alla comunità educante, si terrà martedì 28 ottobre 2025, dalle 17.00 alle 18.30, presso la Biblioteca di Città Studi (Corso Pella 2/B, Biella) l’incontro pubblico “Parliamo di... Ambiente”.

L’appuntamento sarà un’occasione di confronto aperta a studenti, insegnanti e cittadinanza, sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico e delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e un dialogo tra esperti e giovani del territorio.

Interverranno:

Roberto Cremonini, Coordinatore Meteorologia e Clima di ARPA Piemonte;

Daniele Agosto, Sustainability & Communication Director del Gruppo Fervo;

Enrico Pesce, Presidente CERS Oremo Energia Solidale.

A moderare l’incontro sarà Umberto Zanellato, della Commissione Giovani Cascina Oremo, che guiderà la discussione insieme a studenti e studentesse dell’IIS Gae Aulenti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Gruppo Fervo, CERS Oremo Energia Solidale e IIS Gae Aulenti.