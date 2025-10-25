Colpo notturno alla Maison Pellet di Brusnengo: rubati sacchi di materiale combustibile

Ancora un furto nella notte ai danni di un’attività commerciale. Questa volta nel mirino dei ladri è finita la ditta Maison Pellet, specializzata nella vendita di pellet per stufe e camini. Ignoti hanno forzato una porta d’ingresso e sono riusciti ad asportare diversi sacchi, facendo perdere le proprie tracce.

Il furto è stato scoperto questa mattina, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili.

Considerato il quantitativo di materiale sottratto, si ipotizza che i ladri abbiano agito a bordo di un’automobile, probabilmente con più persone coinvolte.