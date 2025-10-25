 / CRONACA

CRONACA | 25 ottobre 2025, 14:26

Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente

Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente - foto di repertorio

Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente - foto di repertorio

Un uomo di 57 anni, alla guida di una Fiat Panda, è stato protagonista di un incidente stradale autonomo avvenuto a Vallemosso. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata per motivi ancora da accertare. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul luogo sono giunti i carabinieri di Coggiola e un’équipe medica del 118, che ha prestato assistenza all’automobilista. Dopo le verifiche sanitarie, l’uomo ha scelto di non essere trasportato in ospedale, non avendo riportato lesioni significative.

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore