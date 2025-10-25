Auto si ribalta a Vallemosso, illeso il conducente

Un uomo di 57 anni, alla guida di una Fiat Panda, è stato protagonista di un incidente stradale autonomo avvenuto a Vallemosso. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è ribaltato sulla carreggiata per motivi ancora da accertare. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul luogo sono giunti i carabinieri di Coggiola e un’équipe medica del 118, che ha prestato assistenza all’automobilista. Dopo le verifiche sanitarie, l’uomo ha scelto di non essere trasportato in ospedale, non avendo riportato lesioni significative.