Fratelli d’Italia, gazebo a Biella sul tema immigrazione

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia invita i cittadini sabato 25 ottobre, dalle 15 alle 18, in piazza Santa Marta, a Biella, dove sarà allestito un gazebo informativo dedicato al tema dell’immigrazione e alla campagna nazionale “Prima di tutto i doveri”.

Fratelli d’Italia continua la sua battaglia per un sistema d’accoglienza fondato non solo sui diritti, ma anche sui doveri di chi arriva in Italia. La proposta di legge presentata alla Camera introduce la Carta dei doveri dei richiedenti asilo, un documento che stabilisce con chiarezza il rispetto delle leggi italiane, la parità di genere e l’ordine pubblico come condizioni imprescindibili per ottenere protezione.

“Basta con l’Italia trasformata in un albergo senza regole – dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia –. L’accoglienza non può essere un diritto incondizionato: deve essere un patto di rispetto reciproco. Chi accetta le nostre regole è il benvenuto, chi le calpesta deve tornare a casa. Questa è la linea del buonsenso, quella che difende i cittadini e restituisce dignità allo Stato”.