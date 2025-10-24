Equipe Vitesse al Rally Villa d'Este Aci Como

Quasi tutto pronto per la 44° edizione del Rally Villa d'Este Aci Como, ultimo atto del TIR a coefficiente 1,5 che sarà determinante per la conquista del titolo.

Circa un'ottantina i protagonisti e Equipe Vitesse sarà presente con la brava navigatrice viglianese Loretta Tedesco, che torna sul sediolo di destra della splendida Skoda Fabia Rs guidata dallo svizzero Matteo Dotti, già usata in primavera al Valle d'Intelvi.

L'equipaggio dovrá vedersela con ben 18 vetture di classe Rally 2 e contro piloti del calibro di Andrea Crugnola e Paolo Andreucci, una bella e emozionante sfida. Otto gli impegni cronometrati, due al sabato e sei la domenica, tra cui spicca la lunga Val Cavargna di quasi 30 km, la prima prova speciale del rally, che metterà subito in difficoltà i concorrenti e farà sicuramente selezione.